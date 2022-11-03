قال المتحدث بإسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب، إن مجموعة خارجة عن القانون قامت بالاعتداء على خط نقل الخليج سرت 400 ك . ف وسرقة مكونات عدد (10) أبراج على خط محطة الخليج رأس لانوف جهد 400 ك.ف بالإضافة الى سرقة خطي ( 1و2 ) بمنطقة وادي زيد وسرقة أسلاك الخط رقم 2 بمنطقة النوفلية من برج ( 453 ) إلى البرج ( 463 ) تزامنا مع الجهود المضعفة التي تبذلها الشركة لتحسين أوضاع الشبكة.
#الحدث_الليبي
قال المتحدث بإسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب، إن مجموعة خارجة عن القانون
قال المتحدث بإسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب، إن مجموعة خارجة عن القانون قامت بالاعتداء على خط نقل الخليج سرت 400 ك . ف وسرقة مكونات عدد (10) أبراج على خط محطة الخليج رأس لانوف جهد 400 ك.ف بالإضافة الى سرقة خطي ( 1و2 ) بمنطقة وادي زيد وسرقة أسلاك الخط رقم 2 بمنطقة النوفلية من برج ( 453 ) إلى البرج ( 463 ) تزامنا مع الجهود المضعفة التي تبذلها الشركة لتحسين أوضاع الشبكة.
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