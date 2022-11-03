قال المتحدث بإسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب، إن مجموعة خارجة عن القانون قامت بالاعتداء على خط نقل الخليج سرت 400 ك . ف وسرقة مكونات عدد (10) أبراج على خط محطة الخليج رأس لانوف جهد 400 ك.ف بالإضافة الى سرقة خطي ( 1و2 ) بمنطقة وادي زيد وسرقة أسلاك الخط رقم 2 بمنطقة النوفلية من برج ( 453 ) إلى البرج ( 463 ) تزامنا مع الجهود المضعفة التي تبذلها الشركة لتحسين أوضاع الشبكة.

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