صور | حادث سير بالطريق الرابط بين #طرابلس ومدن الجبل الغربي ” بئر عياد ” راح ضحي

صور | حادث سير بالطريق الرابط بين #طرابلس ومدن الجبل الغربي ” بئر عياد ” راح ضحيته شخص من #الزنتان وإصابة آخرين إصابات متفاوتة نتيجة تهالك الطريق المهملة منذ سنوات رغم مناشدة الأهالي المتكررة للحكومات المتعاقبة. #ليبيا #المرصد