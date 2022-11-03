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صور | حادث سير بالطريق الرابط بين #طرابلس ومدن الجبل الغربي ” بئر عياد ” راح ضحي

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | حادث سير بالطريق الرابط بين #طرابلس ومدن الجبل الغربي ” بئر عياد ” راح ضحيته شخص من #الزنتان وإصابة آخرين إصابات متفاوتة نتيجة تهالك الطريق المهملة منذ سنوات رغم مناشدة الأهالي المتكررة للحكومات المتعاقبة. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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