صور | احميد حومة وزير الدفاع بحكومة باشاآغا يستقبل في #بنغازي جان جاكوسو وزير خا

صور | احميد حومة وزير الدفاع بحكومة باشاآغا يستقبل في #بنغازي جان جاكوسو وزير خارجية #الكونغو_برازافيل رفقة وفد من الاتحاد الافريقي لعقد سلسلة من الاجتماعات بشأن التأكيد على دور الاتحاد الافريقي في دعم الاستقرار وسعيه للبدء في مصالحة وطنية شاملة وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات. #ليبيا #المرصد (اعلام الحكومة)
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ليبيا مباشر
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