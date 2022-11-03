عقد صباح اليوم الخميس بديوان المحاسبة، اجتماع ضم أعضاء المجلس الرئاسي رفقة حكومة الوحدة الوطنية، مع رئاسة ديوان المحاسبة لمناقشة آلية تنفيذ معدلات الشفافية بالمؤسسات الحكومية، كما تم مناقشة خطة الإصلاحات الاقتصادية، للمرحلة الحالية والقادمة، ومعالجة المختنقات المالية خلال العام المالي الحالي 2022 بحسب ماجاء على حساب المجلس الرئاسي الرسمي.

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