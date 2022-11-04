أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، تعرض المحطة رقم 85 الواقعة على خط نقل المياه تازربو بنغازي، لعمل تخريبي وسرقة الجزء العلوي من الصمام، ما أثر على نقص الإمداد المائي. وأكد الجهاز، أن العمل جاري من قِبل فرق الصيانة والتشغيل لإصلاح العطل وإعادة تشغيل الصمام.

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