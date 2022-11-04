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صور | النائب العام يعلن ضبط 14,920 قطعة حشيـ.ـش و 829,830 حبة هلوسة بميناء #مصرا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | النائب العام يعلن ضبط 14,920 قطعة حشيـ.ـش و 829,830 حبة هلوسة بميناء #مصراتة قادمة من #تركيا وحبس أحد المتهمين في العملية. #ليبيا #المرصد (بيان)





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ليبيا مباشر

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