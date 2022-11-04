صور | النائب العام يعلن ضبط 14,920 قطعة حشيـ.ـش و 829,830 حبة هلوسة بميناء #مصرا

صور | النائب العام يعلن ضبط 14,920 قطعة حشيـ.ـش و 829,830 حبة هلوسة بميناء #مصراتة قادمة من #تركيا وحبس أحد المتهمين في العملية. #ليبيا #المرصد (بيان)
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ليبيا مباشر
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