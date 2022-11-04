مصادر: خلاف بين “المنفي” و”الدبيبة” لهذا السبب!!

مصادر لليبيا 24:

– خلاف ما بين رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” وعبدالحميد الدبيبة بخصوص الإنفاق الحكومي .

– عدم حضور “المنفي” للاجتماع الأخير حيال الإنفاق والذي عقده الدبيبة أمس كان لاعتراضه على إستمرار حكومة الدبيبة في الإنفاق بطريقة لا تستند إلى أساس قانوني سليم .

– رؤية “المنفي” تتمثل في أن الانفاق الحكومي لسنة 2022 لا يستند إلى أي أساس قانوني ، وأنه يسعى لايجاد آلية بديلة لترشيد وتقنين الانفاق .

– توجد مشاورات رسمية لإنشاء آلية وطنية بديلة للإنفاق، مع عدم موافقة “المنفي” على آلية المستفيد التي إقترحها الجانب الأمريكي.

#ليبيا_24

2022-11-04 12:17:07

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