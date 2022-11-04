موقع “إيطاليا 24” : – إيطاليا جددت مذكرة تفاهمها مع ليبيا؛ بشأن مكافحة الهجرة غ

موقع “إيطاليا 24” :

– إيطاليا جددت مذكرة تفاهمها مع ليبيا؛ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية؛ الموقعة عام 2017م.

– المذكرة التي تم تجديدها الأربعاء، تنص في مادتها الثامنة على صلاحية الاتفاقية بين البلدين لمدة ثلاث سنوات؛ ويتجدد ضمنيا عند انتهاء الصلاحية؛ ما لم يتم الإخطار كتابيا من قبل أحد الطرفين المتعاقدين قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء فترة الصلاحية.

– الاتفاقية الموقعة في 2 فبراير 2017 ، في ظل حكومة جنتيلوني ، تهدف إلى وقف وصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتقدم إيطاليا المساعدة الاقتصادية والدعم الفني للسلطات الليبية المشاركة في مراقبة البحر الأبيض المتوسط”.

– تجديد المذكرة تم رغم احتجاجات جمعيات حقوق الإنسان؛ مطالبة بعدم تجديد الاتفاقية؛ كان آخرها بـ”روما” بمشاركة 40 جمعية ومنظمات المجتمع المدني.

#ليبيا_24

2022-11-04 12:11:54

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