أعلن مكتب النائب العام ضبط 14 ألفا و910 قطعة من الحشيش و829 ألفا و830 قرصا مخدرا، بميناء مصراتة البحري، وحبس أحد المتهمين في القضية احتياطيا، وأوضح المكتب أن وكيل النيابة بنيابة شرق مصراتة الابتدائية، توصل ببلاغ من مركز جمرك ميناء مصراتة البحري وقوة العمليات المشتركة، بوجود كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية مخبأة بحاوية مخصصة لنقل سلع قادمة من تركيا.

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