دعت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة البوسيفي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية نحو ال

دعت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة البوسيفي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية نحو المصارحة والمصالحة الوطنية، واختيار المسار الانتخابي للشعب بإرادته الحرة، مشيرة إلى أن وزارتها قامت بخطوات هامة بالتعاون مع المجلس الرئاسي منها فض المنازعات والتحضير للجان الاستماع، وتعديل قانون المصالحة الوطنية، وعملت على رفع قانون الحراسة على الأموال والممتلكات الخاصة والإفراج عن عدد كبير من النزلاء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

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