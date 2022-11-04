رئيس وفد الاتحاد الأفريقي وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو:

– الوقت قد حان لأن تخطو ليبيا خطوات حاسمة نحو حلحلة أزمتها.

– على الاتحاد الأفريقي لاتخاذ موقف ضد التدخلات الأجنبية في ليبيا.

– ليبيا بلد أفريقي مهم جدا، ولقد حان الوقت إلى أن يخطو خطوات حاسمة في اتجاه حلحلة أزمته ولا مناص من أن يرفع الاتحاد الأفريقي صوته ضد كل التدخلات الأجنبية في ليبيا.

– لابد من دعم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للمصالحة الوطنية ولمسار الاتحاد الأفريقي.

– استمعت خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني، عديد الأفكار والنصائح القيمة.

#ليبيا_24

2022-11-04 17:44:01

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