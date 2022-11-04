ذكرت إدارة المهام الخاصة فرع مصراتة، بأنها تمكنت من إلقاء القبض على تشكيل عصابي من العمالة الإفريقية الوافدة، بتهم ارتكاب أعمال سطو وسرقة لمحلات تجارية في المدينة، وبحسب ما أعلنت الإدارة فإن عملية القبض جاءت على خلفية التأكد من التهم المنسوبة للأشخاص أصحاب الأصول الإفريقية، وأحالت المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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