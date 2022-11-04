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خبر | ويليامز : إذا استمر مجلسي النواب و الدولة في التعطيل يجب النظر في آلية تعا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | ويليامز : إذا استمر مجلسي النواب و الدولة في التعطيل يجب النظر في آلية تعالج معضلة أن رئيسًا فائزًا برئاسة الدولة يأخذ كل شيء ، يجب التفكير في انتخاب مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص يمثل كل منهم أقاليم #ليبيا الثلاث على الأقل في الدورة الأولى لانتخابات الرئاسة ( سكان كل إقليم ينتخبون رئيسهم و يتكون مجلس رئاسي ) . #المرصد ( مقال )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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