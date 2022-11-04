خبر | ويليامز : إذا استمر مجلسي النواب و الدولة في التعطيل يجب النظر في آلية تعا

خبر | ويليامز : إذا استمر مجلسي النواب و الدولة في التعطيل يجب النظر في آلية تعالج معضلة أن رئيسًا فائزًا برئاسة الدولة يأخذ كل شيء ، يجب التفكير في انتخاب مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص يمثل كل منهم أقاليم #ليبيا الثلاث على الأقل في الدورة الأولى لانتخابات الرئاسة ( سكان كل إقليم ينتخبون رئيسهم و يتكون مجلس رئاسي ) . #المرصد ( مقال )