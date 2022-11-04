خبر | ويليامز : إذا استمر مجلسي النواب و الدولة في التعطيل يجب النظر في آلية تعا

خبر | ويليامز : إذا استمر مجلسي النواب و الدولة في التعطيل يجب النظر في آلية تعالج معضلة أن رئيسًا فائزًا برئاسة الدولة يأخذ كل شيء ، يجب التفكير في انتخاب مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص يمثل كل منهم أقاليم #ليبيا الثلاث على الأقل في الدورة الأولى لانتخابات الرئاسة ( سكان كل إقليم ينتخبون رئيسهم و يتكون مجلس رئاسي ) . #المرصد ( مقال )
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
استعرضت إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة في حكومة الدبيبة، مقترح الخطة المعدة ب
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
وفد أفريقي يؤكد رفض «التدخلات الأجنبية» في ليبيا
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يعبر عن دعمه لقطر أمام ما وصفها بحملة تشكي
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية د. حافظ قدور يستقبل وزير خارجية ا
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك