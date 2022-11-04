صور | بدء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة بقدرة إنتاجية 145 ميجاوات في محطة الرويس لرفع كفاء الشبكة الكهربائية بالتعاون مع اخصائيين من شركة سيمنس الألمانية. #ليبيا #المرصد (الشركة العامة للكهرباء)
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ليبيا مباشر
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