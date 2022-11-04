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صور | بدء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة بقدرة إنتاجية 145 ميجاوات

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | بدء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة بقدرة إنتاجية 145 ميجاوات في محطة الرويس لرفع كفاء الشبكة الكهربائية بالتعاون مع اخصائيين من شركة سيمنس الألمانية. #ليبيا #المرصد (الشركة العامة للكهرباء)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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