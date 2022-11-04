صور | باشاآغا يلتقي في #بنغازي جان جاكوسو وزير خارجية #الكونغو_برازافيل ووفد الا

صور | باشاآغا يلتقي في #بنغازي جان جاكوسو وزير خارجية #الكونغو_برازافيل ووفد الاتحاد الافريقي المرافق له لمناقشة مشروع المصالحة الوطنية وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تفضي إلى حل جذري وشامل للأزمة في #ليبيا . #المرصد (اعلام الحكومة)
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ليبيا مباشر
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