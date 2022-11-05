مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية ببلدية بني وليد “جمعة إحميد”: – ارتفاع نسبة ال

مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية ببلدية بني وليد “جمعة إحميد”:
– ارتفاع نسبة الإصابة بطفيل “🦟الليشمانيا” في بلدية بني وليد بمتوسط يصل إلى 35 حالة.
– نسبة الإصابة بالطفيل تتفاوت من سنة إلى أخرى، ويعتمد ذلك على تعرّض المصابين للذباب 🪰الناقل للمرض.
– ارتفاع عدد الإصابات يعود إلى التمدّد السكاني في بلدية بني وليد بالقرب من موطن القوارض 🐀الحاملة للطفيل.
– نطالب مكتب الإصحاح البيئي بضرورة إعداد خطة عمل واضحة لإطلاق حملات لمكافحة القوارض الحاملة للطفيل والذباب الناقل للمرض، باستخدام مبيدات آمنة وصديقة للبيئة.
– نفتقر إلى الأدوية الخاصّة بعلاج المرض، ونطالب وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بتوفير العلاجات اللازمة.
#ليبيا_24
2022-11-05 13:20:19
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