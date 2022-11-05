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صور | القيادة العامة للقوات المسلحة تفتتح معسكر اللواء خالد بن الوليد بمدينة #طب

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | القيادة العامة للقوات المسلحة تفتتح معسكر اللواء خالد بن الوليد بمدينة #طبرق. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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