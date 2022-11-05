بحث نشره معهد الولايات المتحدة للسلام،:

– تدخلات الأطراف الأجنبية ليبيا تفاقم حالة انسداد الأفق السياسي وتردي الأوضاع الأمنية في البلاد.

– الأطراف الأجنبية تسعي إلى استغلال الملف الليبي لتحقيق مصالح إقليمية ودولية.

– ليبيا تحتضن 10 قواعد عسكرية أجنبية وأكثر من 20 ألف مرتزق .

– القوى الأجنبية اعتمدت في السابق على وكلاء لبسط تدخلاتها في ليبيا قبل أن تعتمد في الآونة الأخيرة على قوات خاصة ومرتزقة “فتحول الأمر من مجرد تدخل في الشأن السياسي إلى شبه احتلال البلاد”.

– قوى أجنبية، استفادت من حالة الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد، “بل أصحبت هذه القوى تستخدم ليبيا كورقة تفاوض لكسب النفوذ على القضايا الإقليمية والعالمية الأخرى، ولا سيما أزمة الطاقة”.

– التدخل الأجنبي أثر سلبا على العملية الانتخابية، فخلال ملتقى الحوار السياسي، ركزت الأطراف الدولية على هندسة نتائج الانتخابات لضمان فوز بعض المرشحين.

– إلى حد ما، ساهمت الدول الأجنبية في إفشال إمكانية التواصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية رغم أن الخلاف لم يمكن سوى على أربعة نقاط فقط، وكان يمكن حلها لولا تدخل هذه الأطراف.

– الحل لإخراج البلاد من أزمتها لابد أن يقوم على تحييد التدخل الأجنبي .

#ليبيا_24

2022-11-05 13:56:12

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