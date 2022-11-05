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صور | حكومة باشاآغا تعلن البدء في أعمال صيانة فندق بيت #سبها المهمل منذ فترة طوي

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | حكومة باشاآغا تعلن البدء في أعمال صيانة فندق بيت #سبها المهمل منذ فترة طويلة. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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