صور | حكومة باشاآغا تعلن البدء في أعمال صيانة فندق بيت #سبها المهمل منذ فترة طوي

صور | حكومة باشاآغا تعلن البدء في أعمال صيانة فندق بيت #سبها المهمل منذ فترة طويلة. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)
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ليبيا مباشر
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