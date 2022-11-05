صور | المشير حفتر يلتقي في مكتبه بـ #بنغازي وفد من الاتحاد الافريقي برئاسة جان ج

صور | المشير حفتر يلتقي في مكتبه بـ #بنغازي وفد من الاتحاد الافريقي برئاسة جان جاكوسو وزير خارجية #الكونغو_برازافيل . #ليبيا #المرصد
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