أكد جهاز الإمداد الطبي استلام شحنة من اللقاحات الخاصة بالتطعيمات الروتينية للأطف

أكد جهاز الإمداد الطبي استلام شحنة من اللقاحات الخاصة بالتطعيمات الروتينية للأطفال، تضم اللقاح السداسي لعمر شهرين، و4 أشهر، و6 أشهر، واللقاح الخماسي لعمر 18 شهرًا؛ لافتاً إلى أن هذه الشحنة من التطعيمات تضاف إلى الشحنات التي استلمتها مخازن الجهاز أخيرًا، وستعمل على سد العجز في التطعيمات التي سُجل بها نقص في المرافق الصحية خلال المدة الماضية.

#الحدث_الليبي