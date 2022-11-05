عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي:

– الدبيبة الذي ساهم وبشكل أساسي في افشال الانتخابات، يدعو للذهاب إليها!.

– الدبيبة بعد ما تأكد من صعوبة الذهاب للانتخابات الآن يستخدمها كحجة لإطالة بقائه، مثله مثل الأجسام الفاشلة الفاسدة، غير أنّ بقائه أخطر باعتباره المالك للقرار والمال.

– ولكن بالعموم الذي يجب أن يعلمه المحيطين به وداعميه أنّ عميد البلدية (عبدالحميد الدبيبة) الذي لايستطيع التحرك في البلد وسبب في انقسامها مجددا لايملك عوامل البقاء، وأنّ هذا الرجل يسعى فقط لكسب الوقت، ومصيره سياسيا هو الزواال الحتمي والخروج المُخزي كالذين سبقوه ولداعميه مصيركم مصير من دعموا قبله.

#ليبيا_24

2022-11-05 19:54:04

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