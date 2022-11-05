المبعوث الأممي عبد الله باتيلي :

– أدعو كل الليبيين للاستعداد للمشاركة في حوار وطني للخروج من الأزمة بتوافق وموقف واحد يحقق مصالح الشعب.

– أعتقد أن على كل الأطراف الليبية في جميع المناطق، مناقشة المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

– التقيت كل القادة في غرب ليبيا وشرقها، وسأذهب خلال الأيام إلى المقبلة الجنوب، والجميع أبدوا رغبتهم في المضيّ نحو انتخابات حرة ونزيهة التي يتطلع إليها الشعب الليبي لاختيار قادتهم الذين يهتمون باحتياجاتهم.

– أناشد القادة لإنهاء معاناة الشعب والنظر إلى المصلحة العامة والاستجابة لرغبته في السلام والاستقرار.

– الانتخابات هي التي ستحقق الاستقرار والسلام لليبيا، وستجعلها تقف على قدميها كجهة فاعلة في المشهد الدولي.

ـ ليبيا تخوض مرحلة انتقالية منذ سنوات، وقد حان وضع نهاية للمراحل الانتقالية والمضي نحو إجراء الانتخابات.

– أعتقد أن هذا الأمر ليس مسؤولية سياسية للقادة فحسب، بل مسؤولية أخلاقية أيضا إذ عليهم أن يترجموا أقوالهم إلى أفعال، واتخاذ تدابير ملموسة في طريق إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

– مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأكمله يدعم هذا الاتجاه، وآمل أن يتم تنفيذها في وقت قريب.

#ليبيا_24

2022-11-05 21:41:26

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