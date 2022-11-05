عاجل

#انفو_المرصد | تصريحات المبعوثة السابقة ويليامز بانتخاب ثلاثة رؤساء .. مبادرة حل

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#انفو_المرصد | تصريحات المبعوثة السابقة ويليامز بانتخاب ثلاثة رؤساء .. مبادرة حل أم ” ڤيتو على الرئاسية ” و بوادر تقسيم ؟ #ليبيا





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك