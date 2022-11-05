قلب الأهلي بنغازي تأخره أمام دارنس بهدفين لهدف في منافسات المجموعة الثانية من ال

قلب الأهلي بنغازي تأخره أمام دارنس بهدفين لهدف في منافسات المجموعة الثانية من الدوري الليبي لكرة القدم، بينما انتهى ديربي شحات بين الصداقة وشباب الجبل بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وهي ذات النتيجة التي انتهى بها لقاء الأولمبي وأبوسليم.

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