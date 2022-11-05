أستاذ العلوم السياسية فيصل باكير :

– ليبيا تعد بوابة أفريقيا على العالم، إلا أن الإجراءات الأفريقية الهادفة لحل الأزمة الليبية بطيئة في ظل تقدم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة رغم أن الأولى بحل الأزمة، هو الاتحاد الأفريقي.

– خطوة الاتحاد الأفريقي متأخرة بعض الشيء رغم أن أمن ليبيا واستقرارها هو أمن جميع الدول الأفريقية.

– انهارت ليبيا عام 2011، وتحولت أفريقيا كلها لجحيم.

– ليبيا أصبحت بعد 2011 مرتعا للجماعات المتطرفة، والتي بينها منظمات إرهابية اتخذت من الحدود الليبية المشتركة مع الدول الأفريقية مكانا للتدريب والاختباء والتجهيز لهجمات عانت منها الدول الأفريقية.

– الاتحاد الأفريقي يسعى لحل الأزمة الليبية، لأنه متضرر من الهجرة القادمة عبرها، فهي بوابة أفريقيا لأوروبا، وهي بلد عبور لجميع الجنسيات الأفريقية القاصدة أوروبا وهو الضرر الوحيد الذي يلحق بأوروبا جراء الأزمة في ليبيا.

– أفريقيا تعد أكثر ضررا من تدهور الأوضاع في ليبيا، لذلك الاتحاد الأفريقي أولى من الاتحاد الأوروبي في السعي لحل الأزمة الليبية.

#ليبيا_24

2022-11-05 22:31:21

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