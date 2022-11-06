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صور | مكتب النائب العام يأمر بإخلاء عقارات تابعة للدولة بمنطقة الخروبة في #مصرات

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | مكتب النائب العام يأمر بإخلاء عقارات تابعة للدولة بمنطقة الخروبة في #مصراتة تم الاعتداء عليها من بعض الأشخاص بعد إدعائهم بملكيتهم لتلك العقارات والبدء في إزالة ” مظاهر التعدي عليها ” وتسليمها للجهات المختصة . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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