عضو مجلس النواب، ميلود الأسود: – الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا سيكون لها د

عضو مجلس النواب، ميلود الأسود:
– الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا سيكون لها دور واضح في المرحلة المقبلة.
– عودة التعامل بأي درجة مع حكومة الدبيبة التي سحب منها الثقة،، سيمثل سابقة خطيرة ستشجع أي حكومة مستقبلية على عدم الامتثال لقرارات السلطة التشريعية.
– حكومة باشاغا هي الشرعية، وإذا كانت هناك مطالب لأي أطراف وطنية من أجل الحوار من أي نوع سواء بتسوية أم بإعادة تشكيلها بناءً على مبررات منطقية فقد ينظر فيها.
– اشراف حكومة باشاغا على الانتخابات، أمر خاضع للتشاور بين مجلسي النواب والدولة وإلى الآن لا يوجد شيء مطروح بشكل رسمي.
#ليبيا_24
2022-11-06 12:00:30
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