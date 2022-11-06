صور | مكتب الرقابة على الأغذية والادوية بمعبر رأس اجدير الحدودي يعدم شحنة ” مكرو

صور | مكتب الرقابة على الأغذية والادوية بمعبر رأس اجدير الحدودي يعدم شحنة ” مكرونة اندومي ” قادمة من #تونس بعد رفضها بسبب قرب انتهاء صلاحيتها. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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