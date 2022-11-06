صور | باشاآغا يجري رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين بحكومته جولة للاطلاع على أعمال غرفة الطوارئ والتنظيم في #بنغازي وجامعة بنغازي وعدد من المؤسسات بالمدينة. #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد مقابل الدينار الليبي #الحدث_الليبي
تم النشر منذُ 6 دقائق
مديرية أمن طرابلس تعلن ضبط 152 مركبة آلية بدون لوحات معدنية بينهم 20سيارة تسير ع
تم النشر منذُ 19 دقيقة
إصابة أكثر من 20 حالة بالتهابات في العين وصلت لحدّ التعفن بعد حقنهم بمادة (avast
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
عاجل > الدبيبة يكلف عماد الطرابلسي بتسيير مهام وزارة الداخلية إلى حين إشعار ا
تم النشر منذُ 52 دقيقة
أضف تعليقـك