صور | باشاآغا يجري رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين بحكومته جولة للاطلاع على أعمال غرفة الطوارئ والتنظيم في #بنغازي وجامعة بنغازي وعدد من المؤسسات بالمدينة. #ليبيا #المرصد