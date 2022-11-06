عاجل

صور | باشاآغا يجري رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين بحكومته جولة للاطلاع على أعمال

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | باشاآغا يجري رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين بحكومته جولة للاطلاع على أعمال غرفة الطوارئ والتنظيم في #بنغازي وجامعة بنغازي وعدد من المؤسسات بالمدينة. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك