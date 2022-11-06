خروج المصارف الليبية من أفضل 100 بنك على مستوى قارة أفريقيا 2022 – طرحت مجلة أ

خروج المصارف الليبية من أفضل 100 بنك على مستوى قارة أفريقيا 2022

– طرحت مجلة أفريكان بيزنيس” African Business Magazine تصنيف سنوي حديث لأفضل 100 بنك في أفريقيا.

– احتلت جنوب أفريقيا المرتبة الأولى ببنك Standard Bank Group. إضافة لبنوك أخرى في مواضع مختلفة من القائمة.

– جاءت مصر في المرتبة الثانية والثالثة ببنكي: البنك الأهلي المصري و بنك مصر، إضافة لبنوك أخرى في مواضع مختلفة من القائمة.

– وعلى مستوى الدول المغاربية فقد ضمت القائمة 21 بنك مغاربيا: 9 بنوك مغربية و6 بنوك جزائرية و6 تونسية.

– البنك المغربي ؛التجاري وفا جاء في المرتبة الخامسة أفضل بنك على مستوى أفريقيا

– غابت عن التصنيف البنوك الليبية والبنوك الموريتانية..

#ليبيا_24

2022-11-06 16:23:20

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