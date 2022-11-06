مدير مستشفى العيون طرابلس رانيا الخوجة: – الموضوع لا علاقة له بزراعة القرنية، و

مدير مستشفى العيون طرابلس رانيا الخوجة:

– الموضوع لا علاقة له بزراعة القرنية، وإنما بحقنة نعطيها للمصابين بالسكري داخل العين

– هذه الحقنة نعطيها كل يوم خميس لمرضى السكري الذين يعانون من اعتلال الشبكية

– عدد المستهدفين كل أسبوع حوالي 60 حالة، وهو عمل روتيني مستمرون عليه من فترة طويلة

– الخميس الماضي حدثت حساسية عادية لـ14 حالة من بين قرابة 60، فأخذنا منها مسحات لسائل العين، وظهرت نتائجها سليمة، وهذا الحالات موجودة في بيوتها حاليا، ولم تصب أي حالة منها بالعمى

– تفاجأنا بإشاعات تشي بوجود حالات عمى، مع أنها ما حدث هو ردة فعل تلقائية من الجسم بالتحسّس من هذا النوع من الحقن ليس أكثر، وهذا يحدث مع كثير من الأدوية والمضادات.

#ليبيا_24

2022-11-06 16:46:15

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