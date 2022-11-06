المرشح الرئاسي سليمان البيوضي:

– الدبيبة يتحدث عن استعداده للإنخراط في حوار حول الإنتخابات🗳، ربما لا يعلم أن ستيفاني 🇺🇳 اتهمته صراحة بأنه أحد الأسباب ( الثلاث) الرئيسية لفشل إجرائها في ديسمبر 2021.

– ستفياني قالت إن الدبيبة تخلى عن تعهده المكتوب والمتلفز 📺 بأنه لن يترشح للرئاسة وأنه خدعها.

– اتهمته بقمع الحراك الوطني المطالب بالإنتخابات وبانتهاك حقوق الإنسان في نطاق سيطرته.

– على الدبيبة أن يدرك بأن هذا المقال سيلقي بظلاله بشكل مباشر وأن الدجل الذي يمارسه لم يعد ينطلي على أحد.

#ليبيا_24

2022-11-06 16:40:10

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