صور | مديرية أمن #صبراتة تقبض على جزائري ” مقيم ” استقبل جزائريين في المدينة وس

صور | مديرية أمن #صبراتة تقبض على جزائري ” مقيم ” استقبل جزائريين في المدينة وسرق سيارتهم وقام بالفرار بها قبل القبض عليه باستراحة في ضواحي صبراتة. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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