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صور | مديرية أمن #صبراتة تقبض على جزائري ” مقيم ” استقبل جزائريين في المدينة وس

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | مديرية أمن #صبراتة تقبض على جزائري ” مقيم ” استقبل جزائريين في المدينة وسرق سيارتهم وقام بالفرار بها قبل القبض عليه باستراحة في ضواحي صبراتة. #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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