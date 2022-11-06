صور | الدبيبة يعتمد مشروع تطوير وتحسين مركز مدينة #طرابلس والشوارع المتفرعة منه والواجهة البحرية للمدينة ، واصفًا الدبيبة طرابلس بأن لها هويتها الخاصة والمميزة على مستوى عواصم العالم ومن الضروري عودة روحها بتطوير مركزها. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)