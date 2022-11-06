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صور | الدبيبة يعتمد مشروع تطوير وتحسين مركز مدينة #طرابلس والشوارع المتفرعة منه

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الدبيبة يعتمد مشروع تطوير وتحسين مركز مدينة #طرابلس والشوارع المتفرعة منه والواجهة البحرية للمدينة ، واصفًا الدبيبة طرابلس بأن لها هويتها الخاصة والمميزة على مستوى عواصم العالم ومن الضروري عودة روحها بتطوير مركزها. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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