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أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، استعدادها لإعادة استئناف عمليات

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، استعدادها لإعادة استئناف عمليات استيراد الحوم والمواشي من السودان للأسواق الليبية. وأكدت المصادر، أنه تم تشكيل لجنة فنية مشتركة بين البلدين، للعمل على إزالة المعوقات الماثلة أمام انسياب صادرات اللحوم والمواشي السودانية إلى ليبيا، والاتفاق على الإجراءات والشروط والضوابط المطلوبة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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