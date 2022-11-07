شدد الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” ورئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” ع

شدد الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” ورئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” على ضرورة العمل لصون وحدة وسيادة ليبيا، والدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما دعا الجانبان خلال لقاء جمعهما على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ “COP٢٧” إلى الحفاظ على المؤسسات الليبية، وتعزيز دور الجهات الأمنية في مكافحة الإرهاب.

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