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شدد الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” ورئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” ع

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شدد الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” ورئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” على ضرورة العمل لصون وحدة وسيادة ليبيا، والدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما دعا الجانبان خلال لقاء جمعهما على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ “COP٢٧” إلى الحفاظ على المؤسسات الليبية، وتعزيز دور الجهات الأمنية في مكافحة الإرهاب.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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