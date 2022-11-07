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صور | بدء نقل وتركيب ” كمرات مسبقة الإجهاد ” للجسر الثاني الرابط بين جزيرة سيدي

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | بدء نقل وتركيب ” كمرات مسبقة الإجهاد ” للجسر الثاني الرابط بين جزيرة سيدي يونس وشارع الجزائر بمدينة #بنغازي . #ليبيا #المرصد (بلدية بنغازي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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