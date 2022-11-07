صور | بدء نقل وتركيب ” كمرات مسبقة الإجهاد ” للجسر الثاني الرابط بين جزيرة سيدي يونس وشارع الجزائر بمدينة #بنغازي . #ليبيا #المرصد (بلدية بنغازي)
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ليبيا مباشر
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