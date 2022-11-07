صور | غرفة الطوارئ والتنظيم #بنغازي تشرع في إنشاء ممر رياضي ” مطاطي ” مخصص لرياض

صور | غرفة الطوارئ والتنظيم #بنغازي تشرع في إنشاء ممر رياضي ” مطاطي ” مخصص لرياضة المشي بمحيط طريق #جليانة . #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
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