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صور | غرفة الطوارئ والتنظيم #بنغازي تشرع في إنشاء ممر رياضي ” مطاطي ” مخصص لرياض

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | غرفة الطوارئ والتنظيم #بنغازي تشرع في إنشاء ممر رياضي ” مطاطي ” مخصص لرياضة المشي بمحيط طريق #جليانة . #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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