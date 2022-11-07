– الفساد في ليبيا كما الفشل السياسي، بات أمراً اعتيادياً، والمواطن هو من يدفع ال

– الفساد في ليبيا كما الفشل السياسي، بات أمراً اعتيادياً، والمواطن هو من يدفع الثمن.

– ليبيا غدت البلاد المُخَصبة، للفساد والسرقة، وفيها تعبث عصابات محلية ودولية.

– ليبيا تشهد نقصا في إمدادات بعض السلع الغذائية، على رأسها القمح ومشتقاته، مما أدى إلى إغلاق عشرات المخابز.

– ليبيا على أبواب أزمة إنسانية إذا ما توقف تدفق سلع مهمة كالدقيق والزيت.

– الأسواق الليبية شهدت ارتفاعا حادا في أسعار القمح والدقيق مؤخرا، وهو اعلى مستو لها منذ خمس سنوات ، مع توقعات بزيادة أكبر، مما دفع بعض تجار الجملة إلى إغلاق محالهم.

– غياب التخطيط من الدولة وضعف البنية التحتية سببان رئيسان للأزمة الحالية.

– الغضب الشعبي حمل الصديق الكبير و خالد شكشك مسؤولية تردي الأوضاع.

– الشعب اعتبر أن الكبير وشكشك تفرغا للملاسنات وتبادل الاتهامات وتركا المواطن يواجه المجهول.

– التقارير تحدثت عن توجيه الكبير للاعتمادات لحلفائه الذين تحكموا في السوق وخلقوا حالة من شح الإمدادات لتحقيق أكبر مكسب

#ليبيا_24

2022-11-07 21:37:41

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