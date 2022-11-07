– الفساد في ليبيا كما الفشل السياسي، بات أمراً اعتيادياً، والمواطن هو من يدفع ال

– الفساد في ليبيا كما الفشل السياسي، بات أمراً اعتيادياً، والمواطن هو من يدفع الثمن.
– ليبيا غدت البلاد المُخَصبة، للفساد والسرقة، وفيها تعبث عصابات محلية ودولية.
– ليبيا تشهد نقصا في إمدادات بعض السلع الغذائية، على رأسها القمح ومشتقاته، مما أدى إلى إغلاق عشرات المخابز.
– ليبيا على أبواب أزمة إنسانية إذا ما توقف تدفق سلع مهمة كالدقيق والزيت.
– الأسواق الليبية شهدت ارتفاعا حادا في أسعار القمح والدقيق مؤخرا، وهو اعلى مستو لها منذ خمس سنوات ، مع توقعات بزيادة أكبر، مما دفع بعض تجار الجملة إلى إغلاق محالهم.
– غياب التخطيط من الدولة وضعف البنية التحتية سببان رئيسان للأزمة الحالية.
– الغضب الشعبي حمل الصديق الكبير و خالد شكشك مسؤولية تردي الأوضاع.
– الشعب اعتبر أن الكبير وشكشك تفرغا للملاسنات وتبادل الاتهامات وتركا المواطن يواجه المجهول.
– التقارير تحدثت عن توجيه الكبير للاعتمادات لحلفائه الذين تحكموا في السوق وخلقوا حالة من شح الإمدادات لتحقيق أكبر مكسب
#ليبيا_24
2022-11-07 21:37:41
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