النيابة العامة تباشر تحقيق الاضطراب المصاحب للنشاط الإداري والمالي في شركة الخطو

النيابة العامة تباشر تحقيق الاضطراب المصاحب للنشاط الإداري والمالي في شركة الخطوط الجوية الليبية خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن المدير التنفيذي السابق أسند إحدى العقود إلى أبنه ((قرابة من الدرجة الأولى)) ليتحصل الأخير على منافع مادية لا تجيزها التشريعات؛ فضلاً عن إرسال طائرات للصيانة والعمرة دون متابعة الغرض من التعاقد ؛ مما رتب تكاليف مالية إضافية تقدر بمئات الآلاف من النقد الأجنبي ؛ وكذلك الإحجام عن إجراء أعمال صيانة رصدت لها الحكومة مخصصات مالية كدعم للشركة ؛ كما شمل التحقيق المسؤول الأعلى عن الصيانة لتنفيذه صيانة لإحدى الطائرات في ورشة غير متخصصة؛ فأفضت تلك الصيانة إلى تعريض السلامة العامة للخطر.

#ليبيا_24

2022-11-08 00:40:03

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