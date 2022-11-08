رئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس” : – لن ننخرط في منطق المواجهة اللفظ

رئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس” :

– لن ننخرط في منطق المواجهة اللفظية اليومية مع الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” .

– لا أحد يعترف بالمذكرة التركية الليبية.

– أثينا تريد فتح باب التواصل مع ليبيا من أجل ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة، حتى تتمكن اليونان من استكشاف احتمالات الاستغلال المشترك لموارد إنتاج الثروة مع ليبيا.

– في غضون يوم أو يومين، ستبدأ المسوحات الزلزالية لاستخراج الغاز الطبيعي في قطعتين جنوب غربي بيلوبونيز وجزيرة كريت بواسطة شركة إكسون موبيل الأمريكية للإسهام في أمن الطاقة على نطاق أوسع في المنطقة.

#ليبيا_24

2022-11-08 12:11:14

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