بيان تجمع القوى الفاعلة لمهجري المنطقة الشرقية بشأن مشروع المصالحة الوطنية المقد

بيان تجمع القوى الفاعلة لمهجري المنطقة الشرقية بشأن مشروع المصالحة الوطنية المقدم من المجلس الرئاسي:

– نقبل أي مشروع يهدف لتحقيق السلم المجتمعي في ليبيا، على أن يلتزم بأحكام القانون الدولي الإنساني، ومواثيق حقوق الإنسان السياسية، وحق المهجرين في مقاضاة من ارتكب جرائم بحقهم، واقتضاء التعويضات العادلة، والإقرار بحق ذوي الضحايا في العدالة أمام قضاء خاص ينظم عمله قانون العدالة الانتقالية المأمول.

– نؤكد تمسكنا بوحدة التراب الليبي وتحقيق العدالة بجميع ضروبها، وحق الشعب في كشف الحقيقة وتحميل المسؤولية لمـن أجـرم بحقه أفرادا أو كيانات.

– المصالحة الوطنية لها قيمة ثمينة لكنها تأتي تالية لإنفاذ العدالة الانتقالية التي ترضي الشعور المجتمع.

– نشدد على ضرورة بناء دولة مدنية تحترم مبادئ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع.

#ليبيا_24







2022-11-08 12:37:23

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