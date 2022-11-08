بحث وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة محمد عون، مع السفير الألماني لدى دولة ليبيا مِخائيل أونماخت، آفاق التعاون الاقتصادي بين ليبيا وألمانيا، وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بحث تحقيق رؤية وزارة النفط والغاز، بتطوير العنصر البشري وعمليات الإنتاج والتحول للطاقة النظيفة.

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