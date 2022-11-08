عاجل > بيان #ليبيا المركزي : الإيرادات بلغت 92.2 مليار د.ل و المصروفات 71.7 م

عاجل > بيان #ليبيا المركزي : الإيرادات بلغت 92.2 مليار د.ل و المصروفات 71.7 مليار د.ل منذ 1 يناير وحتى31 أكتوبر . ⚡️نفقات مجلس النواب و الجهات التابعة له بلغت 747 مليون د.ل و مجلس الوزراء 1 مليار و 391 مليون د.ل . ⚡️نفقات الرئاسي 544 مليون د.ل ومجلس الدولة 38 مليون د.ل خلال ذات الفترة . #المرصد
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ليبيا مباشر
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