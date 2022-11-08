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مصرف ليبيا المركزي: مصروفات مجلس وزراء حكومة الدبيبة خلال 10 أشهر بلغ نحو مليار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

مصرف ليبيا المركزي:

مصروفات مجلس وزراء حكومة الدبيبة خلال 10 أشهر بلغ نحو مليار و400 مليون دينار

الإنفاق العام تجاوز مبلغ 71 مليار دينار منذ بداية العام وحتى أكتوبر الماضي، والإيراد تجاوزت 92 مليار دينار

#ليبيا_24





2022-11-08 17:13:08

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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