مصرف ليبيا المركزي:

مصروفات مجلس وزراء حكومة الدبيبة خلال 10 أشهر بلغ نحو مليار و400 مليون دينار

الإنفاق العام تجاوز مبلغ 71 مليار دينار منذ بداية العام وحتى أكتوبر الماضي، والإيراد تجاوزت 92 مليار دينار

#ليبيا_24