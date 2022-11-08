رئيس مجلس الدولة خالد المشري يناقش مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية و المناصب السيادية وآلية اختيار سلطة تنفيذية قادرة على إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.
#ليبيا_24
2022-11-08 19:58:12
1667937492
رئيس مجلس الدولة خالد المشري يناقش مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية و المناصب السيادية وآلية اختيار سلطة تنفيذية قادرة على إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.
#ليبيا_24
2022-11-08 19:58:12
1667937492
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