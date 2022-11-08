عاجل

رئيس مجلس الدولة خالد المشري يناقش مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رئيس مجلس الدولة خالد المشري يناقش مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية و المناصب السيادية وآلية اختيار سلطة تنفيذية قادرة على إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

#ليبيا_24

2022-11-08 19:58:12

1667937492

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك