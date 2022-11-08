رئيس مجلس الدولة خالد المشري يناقش مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية و المناصب السيادية وآلية اختيار سلطة تنفيذية قادرة على إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

#ليبيا_24