صور | البحث الجنائي #بنغازي يقبض على قاتلي المواطن سالم العبدلي الذي تم قتـ.ـله يوم أمس بآلة حادة أمام زوجته وأبنائه بإحدى الطرق العامة في المدينة. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)
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