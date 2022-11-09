صور | البحث الجنائي #بنغازي يقبض على قاتلي المواطن سالم العبدلي الذي تم قتـ.ـله يوم أمس بآلة حادة أمام زوجته وأبنائه بإحدى الطرق العامة في المدينة. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)