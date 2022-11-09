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صور | البحث الجنائي #بنغازي يقبض على قاتلي المواطن سالم العبدلي الذي تم قتـ.ـله

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | البحث الجنائي #بنغازي يقبض على قاتلي المواطن سالم العبدلي الذي تم قتـ.ـله يوم أمس بآلة حادة أمام زوجته وأبنائه بإحدى الطرق العامة في المدينة. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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