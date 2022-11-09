خبر | الغرياني : أطلب من المسلمين في #مصر و #تونس و #ليبيا و #العراق و #سوريا و في جميع الدول الإسلامية أن يخرجوا للشوارع غاضـ.ـبين لله واقفين وقفة رجل واحد للإطاحة بالسيسي ” الظالم ” الذي أفــقــر المسلمين ولم يعد لديهم القدرة لشراء ” دجاجة ” وأغرق مصر في ديون لا أول لها ولا آخر ولو تحررت مصر ستتحرر ليبيا و #السودان. #المرصد (لقائه الأسبوعي في قناته)