خبر | الغرياني : أطلب من المسلمين في #مصر و #تونس و #ليبيا و #العراق و #سوريا و في جميع الدول الإسلامية أن يخرجوا للشوارع غاضـ.ـبين لله واقفين وقفة رجل واحد للإطاحة بالسيسي ” الظالم ” الذي أفــقــر المسلمين ولم يعد لديهم القدرة لشراء ” دجاجة ” وأغرق مصر في ديون لا أول لها ولا آخر ولو تحررت مصر ستتحرر ليبيا و #السودان. #المرصد (لقائه الأسبوعي في قناته)
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ليبيا مباشر
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