المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند: – ندعم مغادرة القوات ا

المبعوث الأمريكي 🇺🇸الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند:

– ندعم مغادرة القوات الاجنبية للأراضي الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية وعمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)

– لدينا فكرة عن عملية توحيد الجيش الليبي⚔️ .

– الولايات المتحدة تركز على إعادة افتتاح سفارتها في ليبيا والعمل بشكل دائم من طرابلس وبنغازي وسبها .

– ناقشنا مقترحات عدة من حكومة الوحدة ومجلسي الرئاسي والدولة حول الشفافية في إيرادات الدولة.

– نرى أنه يجب أن تكون هناك آلية خاصة لتوزيع النفط 🛢وعوائده على جميع الليبيين.

– رئيس مفوضية الانتخابات 🗳أكد لي انهم جاهزون فنيا وينتظرون القاعدة الدستورية.

– نحن نترقب اجتماع مجلسي النواب والدولة لوضع أساس دستوري للانتخابات .

– لا يمكن توحيد الحكومة إلا عن طريق إجراء الانتخابات .

#ليبيا_24

2022-11-10 13:50:15

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