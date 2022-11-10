المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند: – ندعم مغادرة القوات ا

المبعوث الأمريكي 🇺🇸الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند:
– ندعم مغادرة القوات الاجنبية للأراضي الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية وعمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)
– لدينا فكرة عن عملية توحيد الجيش الليبي⚔️ .
– الولايات المتحدة تركز على إعادة افتتاح سفارتها في ليبيا والعمل بشكل دائم من طرابلس وبنغازي وسبها .
– ناقشنا مقترحات عدة من حكومة الوحدة ومجلسي الرئاسي والدولة حول الشفافية في إيرادات الدولة.
– نرى أنه يجب أن تكون هناك آلية خاصة لتوزيع النفط 🛢وعوائده على جميع الليبيين.
– رئيس مفوضية الانتخابات 🗳أكد لي انهم جاهزون فنيا وينتظرون القاعدة الدستورية.
– نحن نترقب اجتماع مجلسي النواب والدولة لوضع أساس دستوري للانتخابات .
– لا يمكن توحيد الحكومة إلا عن طريق إجراء الانتخابات .
#ليبيا_24
2022-11-10 13:50:15
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